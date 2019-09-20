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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan, piyasadaki 2.1 milyar doları çekecek hamle

Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekileceği bildiriliyor.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şöyle dendi: “Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.”

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Bankanın aldığı kararın başlangıç tarihinin 4 Ekim 2019 olacağı ve 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli sayılacağı belirtildi.

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