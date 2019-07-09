Merkez Bankası’ndan kredi vermeyen bankalara ek yük

TBMM Başkanlığı’na dün sunulan torba teklifte yer alan Merkez Bankası’nın (MB) karşılık politikasına ilişkin düzenlemeye göre, bankaların ve MB tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı kalemlerindeki değişikliklerin zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilecek.

Bloomberght’nin haberine göre, düzenlemeyle birlikte zorunlu karşılıkların para politikası aracı olarak etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

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Konuya yakın bir kaynak da şu değerlendirmede bulundu: “Bankalar mevduat topladığında onun bir yüzdesini Merkez Bankası alıp saklıyor. Bugüne kadar bu oranı belirlerken bankaların pasif tarafındaki durumuna bakarak belirliyordu. Bundan sonra ise hem aktif hem pasif hem de bilanço dışı kalemlere bakacak. Örneğin kredi vermeyen bankaların ZK’larını artıracak, ‘kredi vermiyorsan mevduat toplamanın maliyetini senin için artıyorum’ demiş olacak.”

