Merkez Bankası’ndan hamle: Döviz karşılığı Türk Lirası ‘swap’ piyasası açılacak

Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı Türk Lirası ‘swap piyasası’nın açılacağını açıkladı.

AAnın haberine göre, yapılan duyuruda, “TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir” denildi.

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İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine ‘swap’ deniyor.