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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan gece yarısı hamlesi: Kredi kartı faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TRT Haber’in verdiği habere göre, Türk Lirası (TL) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indi.

Kredi kartı faiz oranlarındaki indirim 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.72’den yüzde 1.60’a indi.
Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65’ten 2.40’a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22’den 2’ye indi.
Merkez Bankası kararı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

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