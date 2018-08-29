Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi: Bankaların borç limiti iki katına çıkarıldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’deki 20 bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından Merkez Bankası’ndan (MB) açıklama yapıldı. MB, bankalar arası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.

MB tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos tarihli açıklamayla gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

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Açıklamanın devamında şöyle dendi: “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, MB bünyesinde faaliyette bulunan bankalar arası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.”

MB’nin açıklamasının ardından 6.35 lira seviyesinde olan dolar kuru 6.30 liraya gerilese de, tekrar 6.35’e doğru hareketlendi.

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Moody’s 20 bankanın notunu düşürmüştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, dün Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürmüştü. Gerekçe olarak da Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gösterilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody’s, “Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Moody’s’in kararı sonrası bankaların hükümetten ya da Merkez Bankası’ndan destek almak zorunda kalacağı ileri sürülüyordu.

Moody’s Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürdü: Gerekçe, liranın değer kaybı