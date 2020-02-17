Merkez Bankası’ndan alınan kar payıyla bütçe ocakta fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, büyük ölçüde Merkez Bankası’nda (MB) ocak ayında bütçeye aktarılan yaklaşık 40 milyar lira tutarındaki kar payı sayesinde oluştu.

Fotoğraf: Reuters

MB’nin kar dağıtımı 2019’daki gibi 2020’de de erkene alınıp ocak ayında yapılmıştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre ocak ayında faiz dışı fazla yüzde 176.9 artışla 34.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, bütçe giderleri yüzde 9.6 artışla 100.67 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 26 artışla 122.17 milyar liraya çıktı. Bu dönemde, vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu.

Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artarak 67 milyar 416 milyon liraya çıktı.

MB karı bütçeyi desteklemeye devam ediyor

MB’nin erken aktarılan 2019 kar avansı ve 2018 yedek akçe tutarı olan 40.5 milyar lirayı da içeren tek seferlik gelir bütçedeki fazlanın belirleyicisi oldu.

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MB’nin Hazine’ye aktarımı 2019 Ocak’taki yaklaşık 34 milyar liranın da üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Ayrıca geçen yıl bu aktarımının yanında tek seferlik 40 milyar lira tutarında yedek akçe transferi de yapılmıştı. Bu aktarımla yapılandırma gibi diğer tek seferlik gelirlerin desteğiyle bütçe açığı/GYYH yüzde 3’ün altında ancak kalabilmişti.

Hazine 2022 sonuna kadarki Orta Vadeli Plan (OVP) döneminde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ün altında kalması, faiz dışı dengenin milli gelire oranının ise dönem sonunda binde 3 olmasını hedefleniyor.

Bütçe 2019 yılında ekonomideki yavaşlamanın gelirleri sınırlaması, artan güvenlik harcamaları ve yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak adına atılan adımların da etkisiyle bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 70 artışla 123.7 milyar lira açık vermişti.

MB yedek akçesi, yapılandırmalar, bedelli askerlik gibi tek seferlik ve 2019’da büyüklüğü 70 milyar liraya yaklaşan gelirlere rağmen bütçe açığının yüzde 70 artmış olması 2020 hedeflerine ulaşmak için ise yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını göstermişti.

2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda ve ekonomi yönetiminin güncel mesajlarına göre bütçede önümüzdeki yıllarda milli gelire oranının Maastricht kriteri olan yüzde 3’ün altında kalmasının esas alınacağı bir uygulama yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birçok açıklamasında “Bütçe açığını her halûkarda yüzde 3’ün altında tutacağız” diyor.