Merkez Bankası’dan 200 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) karar metninde şöyle dendi: “Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.”

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MB, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının ise enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, ‘enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla’ sürdürüleceğine de dikkat çekti.

PPK metninde şu ifadeler kullanıldı: “İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.”

Beklenti daha düşüktü

Reuters anketine katılan ekonomistler, MB’nin 150 baz puan faiz artıracağını tahmin ediyorlardı. Faiz artırımı tahmin bandı olan 75-200 baz puanın üst eşiğinde gerçekleşti.

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Son dört toplantının üçünde faiz artırımına giden MB, son olarak kasım ayındaki toplantıda toplantısında politika faizini 475 baz puan artırmıştı