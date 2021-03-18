Merkez Bankası’dan 200 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TL’nin önümüzdeki dönemdeki performansı açısından bugünkü kararın belirleyici olması bekleniyor. Piyasada beklenti 100 baz puanlık faiz artışı yönündeydi.

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Türkiye’deki faiz oranları başlıca ekonomilere göre çok yüksek seviyede olmasına rağmen, geçen açıklanan şubat ayı enflasyonunun yıllık bazda yüzde 15.61 çıkmasının ardından faiz oranlarının daha da artacağına dair beklenti oluşmuştu.

MB’nin açıklaması şöyle:

“Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir.”

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Öte yandan, MB’nin faiz kararının ardından Dolar/TL, 7.4760 seviyelerinden gerileyerek 7.3280 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.