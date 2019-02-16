Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankaların merkez bankasının kasasında tutmakla yükümlü olduğu zorunlu karşılık oranlarını düşürdü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı basın duyurusu şöyle;

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“Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı üst sınırı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Bankalar topladıkları mevduatın ve diğer kaynaklarının Merkez Bankası tarafından belirlenen oranda belirli bir miktarını, ileride karşılaşabilecekleri zorluklarda talep edip kullanabilmek için Merkez Bankası’na yatırmak zorundalar. Merkez bankasının, karşılık oranını artırıp azaltarak bankaların açabileceği kredi miktarını ve maliyetini etkilemesi eylemine de ‘karşılıklar politikası’ adı veriliyor.