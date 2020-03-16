Merkez Bankası zorunlu karşılık faizinde indirime gitti

Merkez Bankası (MB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart’tan geçerli indirime gitti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’nin lira zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart’tan itibaren yüzde 8’den yüzde 6’ya indirdiğini belirtti.

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MB’nin zorunlu karşılık sisteminde, ‘üretim odaklı sektörler’ başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için lira ZK faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 8’e inmiş oldu.

MB’nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK faiz oranı sıfır olarak uygulanacak.

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduat oranına deniyor.

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Merkez Bankası’nın, karşılık oranını artırıp azaltarak bankaların açabileceği kredi miktarını ve maliyetini etkilemesi eylemine de ‘karşılıklar politikası’ adı veriliyor.

Kredi büyümesinin düşük zorunlu karşılık oranları ve daha yüksek faizle teşvik edildiği yeni sistem MB tarafından geçen yıl ağustos ayında devreye alınmıştı.