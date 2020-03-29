Merkez Bankası yöneticisi: Seyahat dışındaki tüketimde belirgin azalma yok

Merkez Bankası (MB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, yılın ilk çeyreğinde büyüme beklediklerini belirtirken, seyahat harcaması dışında tüketimde belirgin bir düşüş olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’da yer alan habere göre Özbaş, ‘dengeleme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde’ Türkiye’nin salgın sürecine dirençli bir şekilde girdiğini söyledi.

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MB yöneticisi, şöyle devam etti: “Salgının yurt içi iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerine baktığımızda mart ayıyla birlikte öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörlerin etkilenmeye başladığını görüyoruz. Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.”

Özbaş, bu ayın ilk 15 gününde kartla harcamalarda süpermarket harcamalarının belirgin bir şekilde artarken, havayoluyla ulaşım harcamalarında düşüş görüldüğünü dile getirdi.

Özbaş, seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadıklarını vurguladı.

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MB yöneticisi, şunları kaydetti: “Salgının yayılma hızının düşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz. Yapılan bazı kötümser tahminlerin aksine bizim tahminlerimiz büyüme rakamlarında dramatik bir düşüşe işaret etmiyor. Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.”