Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 9.4’te tuttu

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Enflasyon Raporu 2021-I’in tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, tahminlerinde enflasyon görünümünün esas alındığını, ek olarak gıda ve ithalat fiyatlarının da gözden geçirildiğini dile getirdi.

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Merkez Bankası başkanı, bu yıl için ithal fiyat artışı tahmininin yüzde 5’ten yüzde 6.5’e çıkarıldığını, 2022 yılı içi de yüzde 0.3 olarak belirlendiğini ifade etti.

Ağbal, 2021 için gıda enflasyonunun yüzde 11.5’e revize edildiğini, 2020 için de yüzde 9.4 olarak belirlendiğini aktardı.

“Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” diyen Ağbal, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 9.4, 2022’nin sonunda ise yüzde 7 olarak öngörüldüğünü ifade etti.

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Ağbal, “Döviz kurlarında son aylardaki düşüş, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını göstermektedir” diye konuştu.

‘Gerekirse ilave sıkılaştırma…’

MB başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzde 10.25 olan para politikası faizini önce 15’e sonrasında 17’ye çıkardık. Gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı ifade ettik. Para politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir.

Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır.

Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/bekleyen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır.”

‘Faiz indirimi yok’ mesajı

Ağbal, faiz indirimi konusunda bir soruya şu yanıtı verdi: “Enflasyona ilişkin elimizdeki veriler ve ileri dönük riskleri değerlendirdiğimizde hedefe varma doğrultusunda para politikası sıkı duruşuna uzun bir süre devam etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon hedefi yüzde 5, dolayısıyla PPK olarak bu hedef doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz. İleriye dönük beklentilerin yönetilmesi ve rehberlik etmesi bakımından hem yukarı yönlü sıkılaştırma hem de uzun vadeli sıkı para politikası duruşuna ilişkin bu toplantıda biraz daha açıklık kazandırmış olduk. Para politikasında duruşun sıkılığı yüzde 5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek. PPK olarak elimizdeki veriler ve yeni verileri açık, samimi, ihtiyatlı ve enflasyonla kararlılıkla mücadele etmek amacıyla sürekli olarak paylaşacağız.”