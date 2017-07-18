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Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi: 3.74

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Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.74 lira oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bankanın daha önceki beklentisi 3.75 liraydı.

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24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 7.93 olurken, 2 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.41 oldu.


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