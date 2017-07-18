Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisi: 3.74

Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.74 lira oldu.
Bankanın daha önceki beklentisi 3.75 liraydı.
24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 7.93 olurken, 2 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.41 oldu.
Yaramazlara biraz batar!
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.74 lira oldu.
Bankanın daha önceki beklentisi 3.75 liraydı.
24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 7.93 olurken, 2 aylık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.41 oldu.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle, şehrin birçok noktasını su bastı, trafik kilitlendi.
Darbe girişiminden iki yıl önce ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının anlatıldığı bilgi notunun ortaya çıktığı, bunun ‘FETÖ’ mensubu subaylar tarafından sümen altı edildiği belirtildi.
Müfettişlerin, hakim ve savcıların kişisel özelliklerini bilgi fişlerine yazarak dosyalayacağı belirtildi.
Hükümet, Anıtkabir’in imara açılmasının söz konusu olmadığını savunarak, Mimarlar Odası’nı ‘çarpıtma’ yapmakla suçladı.
AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “50 milyonluk Türkiye” nitelemesini sehven söylediğini belirtti.