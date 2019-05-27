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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası (MB), yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

MB açıklaması şöyle: “Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.”

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MB, 9 Mayıs tarihinde yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar vermiş ve TL zorunlu karşılık oranını yüzde 40’tan 30’a indirmişti.

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