Merkez Bankası swap sınırını yüzde 30’a yükseltti

Merkez Bankası, döviz kurların frenlemek gerekçesiyle toplam swap satışı sınırını yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Liranın cuma günü sert değer kaybetmesinin ardından Türk bankaları Londra’daki swap (takas) piyasasına lira vermeyi azaltmıştı. Bu hafta başında sınır yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmişti.

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Bunun sonucunda swap piyasasında cumadan bu yana yükselen gecelik faizler yüzde 700’ü aşarak bu piyasadan lira sağlayan yatırımcıların maliyeti artan TL pozisyonlarını kapatmak için kaynak bulmaya çalışmasına yol açtı.

Genelde swap (takas) piyasası üzerinden sağlanan lira ile Türkiye hisse senedi ve tahvil piyasasına giren yabancı yatırımcılar, şu anki lira sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse senedi ve tahvilleri satıyor.

BIST-100 endeksi de dünü yüzde 6’ya yakın bir kayıpla kapatmıştı. Endeksin doların lira karşısında sert yükseldiği cuma gününden bu yana kayıplar yüzde 8’i aştı.

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Londra swap piyasalarında da yabancının TL borçlanma faizleri önce yüzde 90’a ardından kademeli olarak yüzde 300 ve yüzde 1200’e kadar yükseldi.





