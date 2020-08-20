Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’te sabit tuttu.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Son haftalarda dolarda yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesi üzerine MB sıkılaştırma adımlarına başlamıştı.

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‘Örtülü faiz artışı’na rağmen dolar/TL kurunda dinmeyen yukarı yönlü baskı sonrası, MB’nin ‘politika faizi’ni artırabileceği düşünülüyordu.

MB’nin mevcut sisteminde politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde.

Banka aksi bir açıklama yapmadığı sürece faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan altı ve üzerinde bulunuyor.

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Geç likidite penceresi ise politika faizinin 300 baz puan yukarısında.

MB’nin bu ay PPK toplantısında aksi bir açıklama yapmadı dolayısıyla gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 9.75’te ve geç likidite penceresi oranı yüzde 11.25’te sabit bırakıldı.

MB dokuz defa art arda toplam 1575 baz puan faiz indirimi yaptıktan sonra haziran ve temmuzda faizleri sabit bırakmıştı.

Ağustos ayında da kısa vadeli faiz oranları değişmedi.