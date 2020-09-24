Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan yükseltti

Merkez Bankası (MB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e yükseltti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Son aylarda dolarda yukarı yönlü sert hareketlerin görülmesi üzerine MB sıkılaştırma adımlarına başlamıştı. Ancak adımlar ‘örtülü faiz artışı’ olarak kalmış, politika faizine yansıtılmamıştı.

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Reuters’ın anketine katılan 17 kurumdan 14’ü politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyor, üçü ise 100 ila 150 baz puan artırım bekliyordu.

MB bu kararıyla Eylül 2018’den itibaren ilk defa faiz artırmış oldu.

MB Eylül 2018’de başlayan faiz indirimleriyle politika faizini yüzde 24’ten Mayıs ayında yüzde 8.25’e indirmişti.

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MB Para Politikası Kurulu’nun açıklaması şöyle: “Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.”