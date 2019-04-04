Merkez Bankası: Martta mal fiyatlarını iç talepteki zayıflama düşürdü

Merkez Bankası (MB) mart ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yayınladığı raporda temel mal gruplarının tamamında fiyatların düştüğünü ve bunun iç talepteki zayıflamadan kaynaklandığını yazdı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayı tüketici fiyatları yüzde 1.03 oranında artmış, yıllık enflasyon 0.04 puan yükselerek yüzde 19.71’e yükselmişti.

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MB ‘Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunda mart enflasyonunu şöyle değerlendirdi: “Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etmiş, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur. Bu dönemde hizmet yıllık enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mallar enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin artışa bağlı olarak yükselmiştir. Enerji enflasyonundaki artışta ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.”

Raporda öne çıkan diğer bazı bulgular şöyle:

-Temel mal grubu yıllık enflasyonu Mart ayında 1.30 puan düşüşle yüzde 19.92 olmuştur. Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemeye devam etti.

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-Giyim ve ayakkabı grubunda yeni sezon açılışındaki fiyat artışı bir önceki yılın altında gerçekleşirken, diğer temel mallar grubunda yıllık enflasyon ilaç fiyatlarındaki yükselişe rağmen yavaşladı.

-Özetle, bu dönemde temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde Türk lirasındaki değer kaybına karşın, iç talepteki zayıflamanın etkileri izlendi.

-Mart ayında hizmet fiyatları yüzde 0.59 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 15.21’e yükseldi.

-Lokanta-otel grubu yıllık enflasyonu konaklama hizmetlerinde gözlenen baz etkisi kaynaklı olarak geriledi, ulaştırma grubu enflasyonundaki düşüşte şehir içi yolcu taşımacılığı öne çıktı.

-Diğer hizmetler grubu enflasyonundaki yükselişte ise bakım-onarım ile özel okul ücretleri kaynaklı olarak eğitim hizmetleri belirleyici oldu.