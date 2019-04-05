Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını yeniden belirledi

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi. Buna göre, kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,15, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,65 oldu.

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Merkez Bankası’ndan şu açıklama yapıldı: “1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.”