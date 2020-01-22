Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve enflasyon için bütün araçlarını kullanacak

Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’deki yabancı misyonların ekonomi ataşelerine, bugün Ankara’da makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirme yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da, 2020 sonunda enflasyonun tek haneli rakamlara inmesini beklediklerini ifade etti.

Ekonomi ataşelerine yaptığı bilgilendirmede Merkez Bankası’nın öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:

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Son veriler ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmekte.

Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmakta.

TCMB Ocak’ta enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verdi.

Mevcut para politikası duruşu hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruyor.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşımakta.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmekte.

TCMB fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

Merkez Bankası başkanı: ‘Ölçülü’ adımlarla enflasyonun yıl sonunda tek haneye inmesini bekliyoruz

Bu arada Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların ‘ölçülü’ olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.

Uysal, önce NTV ardından da CNNTURK canlı yayınlarında yaptığı açıklamalarda, para politikasının yıl ortasından itibaren tek haneye gerileyecek enflasyon kapsamında şekilleneceğini belirtti.

Uysal, faiz adımlarını geçen yıl önden yüklemeli gerçekleştirdiklerini de hatırlatarak, “Bundan sonraki dönem ölçülü adımların olacağı bir dönem gibi gözüküyor” dedi. Uysal, şöyle devam etti:

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“2020 enflasyonda ve para politikasında daha hassas bir döneme, daha ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtiğimizi söyleyebilirim. Ocak’ta PPK’da ölçülü indirimle faiz adımlarımıza devam ettik. Enflasyon görünümüne baktığımızda enflasyon beklentilerindeki iyileşme, yıl sonu enflasyon beklentilerinin bizim son enflasyon raporundaki tahminimizle büyük ölçüde uyumlu seyretmesi bize bu adımları ölçülü bir şekilde atma imkanını verdi. Bundan sonraki adımlarımız ise özellikle gelen verilere bağlı olacak. Enflasyondaki görünümü yakından takip ederek bundan sonraki adımlarımızı da buna göre şekillendireceğiz.”

Son dönemde beklenen enflasyonun biraz daha öne plana çıktığına dikkat çeken Uysal şöyle konuştu:

“Son dönemde bir miktar daha orta vadeli enflasyon görünümüne odaklanmış durumdayız. Beklenen enflasyonun biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Enflasyonda kademeli tek haneye doğru ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim. Ancak ilk çeyrekte enflasyon biraz yüksek seyredecek. Enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 11.5’ler civarında, bir miktar yüksek seyredeceği, ancak ikinci çeyrekte kademeli şekilde aşağı geleceğini, ilk yarı sonundan itibaren ise tek haneli seviyelere ilerlemesini bekliyoruz. Yıl ortasından itibaren tek haneli seviyeleri enflasyonda görebileceğimizi para politikası duruşunu da bununla uyumlu şekillendireceğimizi söyleyebilirim.”

Faiz indirimlerinin reel sektöre yansımasına ilişkin ise Uysal, kredi ve mevduat (faiz) oranlarında TCMB’nin attığı faiz adımların ötesinde bir yansıma olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1,400 -1,500 baz puana ulaşan kredi ve mevduat faizlerindeki düşüşler olduğunu görüyoruz” dedi.

Uysal, faiz indirimlerinin yansımanın öncelikle iç talepte görüldüğünü ancak önümüzdeki dönemde yatırım ve istihdama da yansımasını beklediklerini söyledi.

TL’nin negatif getirisine yönelik bir soruya ise Uysal, “Reel getiri konusu dinamik bir değişken. O günün koşullarına göre sürekli güncellenmesi gereken konu. Diğer EM’lerin bir kısmında gelişmiş ülkelerin bir kısmında da, nominal faizleri enflasyondan çıkardığımızda negatif faizle karşılaştığımızı görüyoruz. Bizim de dönem dönem negatif faiz uyguladığımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uysal, geçtiğimiz dönemde reel kurda ‘ciddi bir uyarlama’ yaşandığını, bunun da ekonomideki dengelenme sürecinde ‘ciddi katkı’ sağladığını belirterek, “2020’ye geçerken bir miktar büyümenin kompozisyonunda iç talebin ağırlığının artacağı bir döneme geçiyoruz. Bunun cari denge üzerinde çok ciddi negatif olmasa da, sınırlı bizi eksiye geçirebilir. Ancak bu bizim için rahat yönetilebilir doğrudan dış yatırımlarla finanse edilebilecek düzeyde” dedi.

“Şu anda Türkiye’de dalgalı kur uygulanıyor, piyasa tarafından belirlenen kur var” diyen Uysal, şöyle devam etti: “TCMB oynaklığa önem veriyor. Reel kurdaki seviyeden ziyade aşırı oynaklığa izin verilmeyecek kur istikrarının sağlandığı bir görünüm enflasyondaki hedeflerimize de daha rahat ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Dolar/TL bir miktar düştü

Öte yandan bankacılar, 2019’da önden yüklemeli olarak tabir edilen 1,200 baz puan ve bu ay 75 baz puanlık indirimlerin ardından TCMB’nin sonraki adımlarının ‘enflasyon (veri) odaklı’, ‘ince ayarlama’ niteliğinde, ‘ölçülü’ ve enflasyonun yıl ortasında tek haneye düştüğünü gözeterek, atılacağı söylemlerinin ardından TL’de 5.9350’den 5.9210’a kadar bir düşüş gözlendiğine dikkat çekti.

Güne 5.9450 ile iki haftanın zirvesinde başlayan dolar/TL Uysal’ın açıklamaları sonrası saat 17:08 itibarıyla 5.9225/5.9235 seviyesinde işlem görüyor.