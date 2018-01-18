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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

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Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi.

Fotoğraf: DHA

Geçen ay geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükselten Merkez Bankası, bu ay herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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Banka, 21 Kasım 2017’den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 7,25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8 düzeyinde sabit tutulduğu aktarıldı.

‘Para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verildi’

Fotoğraf: Reuters

Açıklamada şöyle denildi: “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

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