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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi

Merkez Bankası (MB), politika faizini 0.50 puan indirerek yüzde 10.75’e çekti.

MB’den yapılan açıklamada ‘enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların göze alındığını’ belirtilerek, “Kredi büyümesinin etkisi yakından izleniyor. Faizde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar verildi” dendi.

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Açıklamanın devamı şöyle:

“Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

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