Merkez Bankası faizi 1.25 puan artırdı: 17.75

Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 17.75’e yükseltti.

Reuters’ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 11 katılımcı faiz artışı beklerken, beş katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, beş katılımcı ise 100 baz puan artış öngörüyordu. Öte yandan beş katılımcı ise haftalık repo faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

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TCMB’nin 7 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu kararı tam metni şöyle:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16.5’ten yüzde 17.75’e yükseltilmesine karar vermiştir.

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Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

TCMB, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon beklentilerindeki bozulma neeniyle 23 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak uzun süredir ana fonlama aracı olarak kullandığı geç likidite penceresi faizini 300 baz puan artışla yüzde 16.50 seviyesine çekmiş ve bir haftalık repo faizini de bu oranla eşitlemişti.