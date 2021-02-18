Merkez Bankası faiz oranını sabit bıraktı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17’de sabit bıraktı.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.”