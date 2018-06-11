Eski Merkez Bankası başkanı Yılmaz: IMF’nin kapısına birkaç adım mesafedeyiz

Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomide köklü değişimler yapılması gerektiğini belirterek, “Şu anda Türkiye IMF’nin kapısına birkaç adım mesafededir” dedi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre İYİ Parti organizasyonu ‘İYİ’ler Hareketi’, önceki gün Ankara’nın Batıkent Mahallesi’nde seçim sohbeti düzenledi.

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Sohbette söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapan Durmuş Yılmaz, Türkiye’nin IMF’nin kapısına dayandığını ve acilen köklü reform yapılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz şunları söyledi: “2001 krizinde IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları, ülkenin birçok mal varlığının özelleştirilmesi ile sonuçlandı. Şu anda da Türkiye, IMF’nin kapısına birkaç adım mesafededir. Acilen önlem alınması gerekiyor. Mutlaka köklü bir reform ile yola devam edilmesi gerekir.”

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Organizasyonda soruları yanıtlayan İYİ Parti Ankara milletvekili adayı Tamer Kayaalp de şöyle konuştu: “Ben çocukken bize Türkiye’nin dünyada kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biri olduğu öğretildi. Şimdi ise tarımda neredeyse dışa bağımlı hale geldik. Pamuk, kuru fasulye, kırmızı mercimek gibi birçok önemli tarım ürünü ile canlı hayvan ve et ithal ediliyor. Bizim bu alanda yapacağımız ilk işimiz, milli tohum projesidir. Özellikle İsrail’den alınan hibrit tohumların ülkeye kesinlikle sokulmaması gerekir.”