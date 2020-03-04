Merkez Bankası: Enflasyondaki artış gıda fiyatlarından kaynaklandı

Merkez Bankası yıllık enflasyonun şubatta yüzde 12.37’ye yükselmesinin gıda fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Tüketici fiyatlarının şubatta yüzde 0.35 ile beklentilerin altında artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 12.37’ye yükseldiğinin dün açıklanmasının ardından Merkez Bankası bugün aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.

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Tüketici fiyatlarının şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyordu.

Raporda, hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarında yıllık enflasyonun yukarı yönlü seyir izlediği vurgulandı.

Enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilediği belirtilen raporda, enerji grubunda yıllık enflasyonun düşüş kaydettiği ifade edildi.

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Rapora göre, hizmet enflasyonu bir miktar yükselirken, temel mal grubunda genele yayılan fiyat düşüşleri neticesinde ılımlı bir seyir kaydedildi.

Raporda, “Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu sınırlı ölçüde artarken, eğilimleri görece yatay seyretmiştir” dendi.

‘Merkez’: Önce yatay seyredecek sonra düşecek

Son olarak, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki mevcut seyrin yüzde 8.2 seviyesindeki yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, enflasyonun bir süre mevcut yüzde 12 seviyelerinde yatay seyrettikten sonra yüzde 8.2’ye doğru kademeli gerileyeceğini söylemişti.

Ekonomistlerin beklentileri de ekonomi yönetimine kısmen paralel. İlk çeyrek ardından enflasyonda kademeli düşüş bekleyen ekonomistlerin ekonomi yönetiminden ayrıştığı nokta ise yıl sonunda gelinecek enflasyon seviyeleri. Tahminleri yüzde 10 seviyesinde şekilleniyor.