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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılıklardan komisyon alacak

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacak.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Bloomberg HT’nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0.025 (binde 25) oranında komisyon alınacak.

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Haberde avro ve dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için ise tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0.0025 (on binde 25) komisyon alınacağı belirtildi.

Buna göre uygulama, tesisi 10 Ocak tarihinde başlayacak 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Zorunlu karşılık ya da munzam karşılık, mevduat kabul eden bankaların buna karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına denirken, bu oran Merkez Bankası tarafından belirlenir.

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