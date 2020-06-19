Çin ile yenilenen swap anlaşmasında ilk yuan fonlaması

Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran’da yapıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’nın açıklaması şöyle: “TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde, Çin Yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımları 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır. Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketleri, Çin’den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirmiştir.”

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‘Mali işbirliğini güçlendirecek’

Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olmasının, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olduğunu belirten MB bunun aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olduğunu belirtti.

MB ticari bankaların da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerini belirtti.

MB ayrıca uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

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Türkiye’nin Çin ile 1.7 milyar dolar ve Katar ile 15 milyar dolar hacimde swap hattı bulunuyor.