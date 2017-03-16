Merkez Bankası borç verme faizini 0.75 puan artırdı: Dolara etkisi sınırlı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 8’de sabit tutarken borç verme faizini 0.75 puan artırarak yüzde 11.75’e yükseltti.

Merkez Bankası Türk lirasının siyasi gelişmelere paralel değer kaybetmesiyle, bir süredir faizleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirazlarına rağmen yükseltme yolunu seçiyor.

Faiz artırımının döviz kurlarına etkisiyse sınırlı oldu. Karar öncesi 3.66-3.67 lira aralığında olan dolar 3.6391 lirayı gördükten sonra, 3.64 liranın üzerine döndü. Avro da parite etkisiyle, 3.94’ün üzerinden 3.9067 liraya kadar indikten sonra 3.91-3.92 lira aralığına yükseldi.

Ilımlı toparlanma

Son dönemde açıklanan verilerin ‘iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma’ sergilediğine işaret ettiği belirtilen Para Piyasası Kurulu (PPK) açıklamasında şöyle dendi: “İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor.”

‘Enflasyon yükselmeye devam edecek’

Son dönemde gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonun hızlı yükselmesine neden olduğunu belirten PPK bunun devam edeceğinin sinyalini vererek, “Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülüyor. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi” dedi.

Enflasyonun yükselişinin dikkatle incelendiğini belirten PPK, gerekirse ilave parasal sıkılaştırma kararlarının alınabileceğini belirtti.