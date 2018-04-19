Merkez Bankası beklenti anketi: Yıl sonu dolar 4.22, enflasyon 10.07, büyüme 4.7

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Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.22 çıktı. Bir önceki dönem anketinde rakam 4.10’du.

TCMB, reel sektör ve finans sektör temsilcilerinden 77 katılımcıyla yaptığı 2018 yılı beklenti anketini yayınlandı.

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Katılımcıların bu yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.0975 iken, bu anket döneminde 4.2220’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 4.1877’den 4.3306’ya çıktı.

2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 4.6 iken, nisan ayında 4.7’ye çıktı. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4.5’te kaldı.

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Bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 olan yıl sonu TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 10.07’ye yükseldi.

Bu yıl cari açık beklentisi, bir önceki anket döneminde 48.2 milyar dolar iken, bu anket döneminde 50.8 milyar dolara çıktı. 2019 cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47.7 milyar dolar ve 49 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.