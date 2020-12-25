Merkez Bankası başkanı: Fiyat istikrarı önceliğimiz

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, para politikası kararlarının fiyat istikrarının önceliği gözetilerek alınacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ağbal, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaptığını dile getirdi.

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MB başkanı, “MB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak” ifadesini kullandı.

MB, son olarak dün politika faizini yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı.

Ağbal, faiz kararına ilişkin şunları kaydetti: “Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler para politikasında sıkı ve kararlı bir duruş gerektirmektedir. TCMB’nin para politikası aracı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecektir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuna kadar kararlılıkla sürdürülecektir.”

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‘İvme sürüyor’

Ağbal, yılın son ayında ekonominin genel durumuna dair de şunları söyledi: “Ekonomimiz son çeyrekte, 3’üncü çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.”