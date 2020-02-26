Merkez Bankası başkanı: Enflasyon bir süre yatay seyredip sonra düşecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki mevcut seyrin yüzde 8.2 seviyesindeki yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu, enflasyonun bir süre mevcut yüzde 12 seviyelerinde yatay seyrettikten sonra yüzde 8.2’ye doğru kademeli gerileyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Uysal Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda dün akşam yaptığı konuşmada, geçen hafta 50 baz puan faiz indirimine gittiği son Para Politikası Kurulu toplantısında verdiği birçok politika mesajını tekrarladı.

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Uysal şöyle konuştu: “Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu bir seyre işaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.”

Merkez Bankası başkanı şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşumuzun sürdürülmesi gerekiyor. Bu çerçevede, parasal duruşumuzu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.”

Politika faizindeki indirimlerin kredi ve mevduat faizlerine ‘güçlü bir şekilde’ yansıdığını belirten Uysal, reel döviz kurunun mevcut seviyelerinin ise, Türkiye’nin küresel ticaret pazarında sahip olduğu rekabet gücünü desteklediğini belirtti.

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Canlanan iktisadi faaliyet ve yatırım talebindeki toparlanma işaretlerine paralel olarak, firma kredilerindeki artışın devam edeceğini öngördüklerini de belirten Uysal ekonomik aktivitenin ise son dönemde güç kazandığına dikkat çekti.

Uysal’ın Bursa’daki konuşmasında öne çıkan diğer mesajlar ise şöyle:

*İktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi sektörel yayılımdaki iyileşme ile birlikte devam etmekte.

*Dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmekte.

*Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmekte.

*Son dönemde belirgin iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmekte.

*Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmekte.

*Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmekte.

*Dış ticaret ve verimlilik kazanımları sürdürülebilir büyüme için kritik önemde.

*İmalat sanayinde ihracat oranı yüksek olan firmaların verimlilik ve kar marjları yüksek.

*Pazar çeşitlendirme esnekliği ihracat artışını desteklemekte.

*Türkiye G20 ülkeleri arasında pazar çeşitlendirmesinde en başarılı ülkelerden birisi.

*Ülke bazlı ihracat yoğunlaşmasının azalması ekonomimizin dayanıklılığını artırmakta.

*Dinamik ihracat yapımız sayesinde Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay belirgin şekilde artmakta.