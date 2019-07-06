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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alındı: Yerine Murat Uysal atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alındı, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Fotoğraf: Merkez Bankası (Murat Çetinkaya)

Cumhurbaşkanlığı atama kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda Çetinkaya’nın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi gereğince görevden alındığı belirtildi.

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “06 Temmuz 2019 Tarihli  ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atanmıştır.

Murat Uysal 9 Haziran 2016 tarihinden bugüne  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.

Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

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Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının  en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde  bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Tanışma toplantısının yeri ve zamanı Bankamız tarafından  değerli basın mensuplarına duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.


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