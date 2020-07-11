Merkez Bankası başkan yardımcılığında tecrübe şartı kaldırıldı

Merkez Bankası başkan yardımcılığı atamalarında ‘tecrübe şartı’ ve beş yıllık görev süresi kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Değişikliğin 12’nci maddesinde şöyle dendi: “Aynı Esas mukavelenin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış’ ibaresi, ‘başkanın (guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile’ ibaresi ve aynı fkra nın üçüncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.”

Böylece herhangi bir üniversite mezunu, mesleki yeterlilik olmadan Merkez Başkanı başkan yardımcısı olarak atanıp beş yıl ile sınırlı kalmadan görev yapabilecek.

Değişiklik yapılan mukavelenin 29’uncu maddesi şöyleydi:

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“Başkana (Guvernör) yardımcı olmak üzere dört Başkan (Guvernör) Yardımcısı atanır. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hukuk, maliye, ekonomi, işletme, bankacılık, finans, mühendislik, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ile istatistik alanlarından birinde veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş, yeterli bilgi ve 12 deneyime sahip ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış kişiler arasından Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile atanırlar. Başkan (Guvernör) Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Başkan (Guvernör) Yardımcıları hakkında da Banka Kanununun 27’nci maddesinin birinci fıkrası ve 28’inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.”