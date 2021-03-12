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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.54’e yükseldi

Merkez Bankası’nın (MB) mart ayı beklenti anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 11.23’ten yüzde 11.54’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken, enflasyonda yükselişin nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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MB, ocak ayında enflasyon raporunda paylaştığı tahmin ve grafiklerden enflasyonun nisan ayında yüzde 16 civarında zirve yaptıktan sonra yıl sonunda yüzde 9.4’e gerileyeceğini öngörüyor.

Enflasyondaki yüksek seyir, yurt dışı gelişmelerle birlikte Merkez Bankası’ndan yeni faiz artışı beklentilerini de kuvvetlendiriyor.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 15.61 ile Temmuz 2019’dan beri en yüksekte

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