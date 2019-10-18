Merkez Bankası anketi: Doların yıl sonunda 6.04 lira olması bekleniyor

Merkez Bankası’nın anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.96’dan yüzde 12.69’a gerilerken, dolar kuru beklentisi 6.0 liradan, 6.04 liraya yükseldi.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerine göre, sonuçlar şöyle:

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