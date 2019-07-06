CHP’den ‘Merkez’ atamasına: ‘Ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybettiler

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nun cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmasına ilk tepki CHP’den geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bunu yapanlar ‘Bizim ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybetmiştir” dedi.

Öztrak Çetinkaya’nın görevden alınma kararının ardından Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA”

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