‘Merkez’ ataması doları ateşledi: Dünyada düşerken içerde sert yükseldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haftasonunda Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla Asya seansında sert yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 seviyesini gördü.

Geçen haftanın son işlem gününü 5.62 seviyesinden kapatan kur saat 10:17 itibariyle yüzde 2.22 civarında artışla 5.75-5.76 bandında hareket ediyor.

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Borsa sert düşüşle açıldı

BIST-100 MB Başkanının görevden alınmasının ardından yüzde 1.53, bankacılık endeksi de yüzde 2.32 düşüşle açıldı.

Açılışın ardından saat 11:12’de yüzde 0.85 düşüşle hareket eden BIST-100 98 bin 788 puan seviyesinde. Aynı saatte bankacılık endeksi de yüzde 1.26 düşüşte.

Riski yansıtan CDS primi 323 baz puana yükseldi

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise görevden alma haberinin ardından yükseldi. Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler IHS Markit verilerine göre cuma günkü kapanışa kıyasla 6 baz puan artışla 383 baz puana yükseldi.

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Ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın Para politikası Kurulu’ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Geçen hafta iyimser bir seyir ve değer kazancı gözlenen lira, MB’nin bağımsızlığı ve öngörülerin üzerinde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik endişelerin baskısı altında. Sıkı para politikasının devam edeceği algısının oluşması ve S-400 iyimserliğinin devam etmesi halinde kurda tekrar geri çekilme gözlenebilir.

Enflasyondaki düşüşe rağmen Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığı, Erdoğan’ın başkanı görevden alması kaynaklı yatırımcı endişeleri ile birleştiğinde lirada yeniden bir satış baskısına neden olarak faiz indirimlerini zorlaştırabilir.

Çetinkaya haftasonunda cumhurbaşkanlığı kararı ile dört yıllık görev süresi dolmadan görevinden alınmış, yerine Haziran 2016’dan bu yana MB başkan yardımcısı olan Murat Uysal atanmıştı. Basında yer alan haberlere göre, Erdoğan haftasonunda milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda Çetinkaya’ya defalarca faizi indirmesi gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin gereğini yapmadığını ifade etti.

ABD yaptırımlarıyla 6 liranın üzerine çıkabilir

Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, MB’nin bağımsızlığına ilişkin endişelerin kurda yükselişe neden olduğunu söyleyerek, “25 Temmuz’daki PPK toplantısını 100 baz puan faiz indirimi ile nötr bir şekilde atlatmayı beklerken, Erdoğan’ın son açıklamalarının ardından piyasada biraz daha sert faiz indirimi olabileceği beklentisi hakim olmaya başladı. Şu an bakıldığında dış piyasalar daha fazla indirim olabileceği beklentisini fiyatlıyor. Bunu da kurun Cuma günkü kapanışın hala çok üzerinde olmasından alıyoruz. Diğer taraftan bu hafta S-400’lerin teslim edilmesi bekleniyor. TCMB beklentisinin yanı sıra bir de ABD’den yaptırım gündeme gelirse dolar/TL 6 seviyesi ve üzerine hareket edebilir” dedi.