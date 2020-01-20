Merkez, 2019 karından Hazine’ye pay verilmesi için yetki aldı

Merkez Bankası’nın (MB) 2019 karının yüzde 90’ı gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılılacak.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB geçen yıl ana hissedarı Hazine’ye kurumlar vergisi dahil yaklaşık 50 milyar lira transfer etmişti. Banka ayrıca geçen yıl bütçe açığını desteklemek adına kar transferini de nisandan ocak ayına çekmişti.

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MB’nin geçen yıl attığı alışılagelmemiş bir adım da yaklaşık 40 milyar lira tutarında yıllar içinde birikmiş ihtiyat akçesini Hazine’ye aktarması olmuştu. Hazine artan bütçe açığını geçen yıl bu ve benzeri tek seferlik ödemelerle azaltmıştı.

Onay alındı

Bugün yapılan olağanüstü genel kurulda 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarının genel kurulun onayı alındı.

İlgili onaylar alınırken önergeyle avans dağıtım oranının yüzde 90 olarak belirlenmesi de karara bağlandı.

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MB Başkanı Murat Uysal ne kadar aktarım yapılacağına yönelik bir soruya, “MB Banka Meclisi gün içinde dağıtım tutarına ilişkin açıklama yapacak” diye yanıt verdi.

50-55 milyar lira aktarılacak

Bankacıların MB bilançosundan yaptığı hesaplamaya göre MB’nin 2019 için kurumlar vergisi, ihtiyat akçesi dahil olmak üzere Hazine’ye bu yıl da 50-55 milyar lira ile geçen yıla paralel aktarım yapması öngörülüyor. Bugün ise ilgili tutarın önemli bir kısmının transferi için yetki alınmış oldu.

MB’nin 2019 bilançosu henüz açıklanmadı. İlgili kar transferi tutarları bankanın günlük açıkladığı bilançodan yaklaşık olarak hesaplanabiliyor.