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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’ 2018’den beri ilk kez net altın sattı

Merkez Bankası (MB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton ile 2018 son çeyrekten itibaren ilk kez nette altın sattı.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Altın Konseyi’nin raporundaki rakamlara göre üçüncü çeyrekte küresel merkez bankaları 2010 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana altında ilk kez net satıcı hale geldi.

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Verilere göre üçüncü çeyrekte dünyada merkez bankaları 12.1 ton altın sattı bir önceki çeyrekte dünyada merkez bankalarının alımları 112 tondu. 2010 son çeyrekte merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı.

Rapora göre yılbaşından bugüne bakıldığında MB halen 148.7 ton en fazla altın alan merkez bankaları arasında yer alıyor.

Türk lirası yabancı paralar karşısında hızla değer kaybederken, kamu bunun önüne geçmek için 2019’dan beri piyasaya 130 milyar dolara yaklaşan döviz arz etmiş, bu nedenle gerileyen rezervlere yönelik soru işaretleri artmıştı.

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