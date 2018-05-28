Merkez 16.50’lik faizi politika olarak benimsedi, dolar 5 kuruş birden düştü

Merkez Bankası, yıllık yüzde 16.50’ye tekabül eden bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika faizi olarak belirledi.

Merkez Bankası’nın açıklamasının hemen ardından dolar 5 kuruşa yakın gerileyerek 4.61 liraya düştü. Avro da yakın bir değer kaybıyla 5.40’ın altına geriledi.

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TCMB’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.”