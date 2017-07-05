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Merkel’le ‘sorunu olmayan’ Erdoğan: Bana izin vermeyen Almanya intihar ediyor

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7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da düzenlenecek G-20 zirvesine gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşma yapmasına izin verilmemesini, “Almanya intihar ediyor” diye yorumladı.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan’ın G-20 zirvesi öncesi Almanya’da yapmak istediği dört ayrı konuşmaya da izin çıkmamıştı. Adım adım büyüyen krizde son olarak Almanya, konsoloslukta da konuşma yapılmamasına yönelik uyarıyı hatırlatmıştı.

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‘Merkel’le bir sorunum yok’

DW’nin aktardığına göre Die Zeit gazetesi genel yayın yönetmeni Giocanni di Lorenzo’ya konuşan Erdoğan, konuşmasına izin vermeyen Alman hükümetine “Almanya intihar ediyor. Hatasını düzeltmek zorunda” diye seslendi.

Gülen Cemaati mensuplarının Türkiye’ye iadesi için Merkel’le görüştüğünü aktaran cumhurbaşkanı, iade gündeme gelmediği sürece Almanya’nın ‘teröristleri koruyan ülke’ olarak kabul edileceğini kaydetti.

“Başbakan Merkel’le bir sorunum yok” diyen Erdoğan, Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde Almanya ile ilişkileri değerlendirdi: “O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı. Umarım yeniden o ilişkilere kavuşuruz.” 

‘Benim açımdan çok tuhaftı’

Ortak NATO üyeliğinin ve ticari ilişkilerin yanı sıra Almanya’da üç milyon Türk olduğunu hatırlatan cumhurbaşkanı “Bizim birbirimize ihtiyacımız var” dedi.

Alman hükümetinin Türkiye’de tutuklu olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması için gösterdiği çabayı anlayamadığını söyleyen Erdoğan, “Sayın Merkel’in bir terör zanlısının kurtarılmasını gündemine alması, benim açımdan çok tuhaftı” diye konuştu.

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman savunma bakanı, geçen günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmış, Almanya İncirlik’teki askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

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