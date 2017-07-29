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Merkel’in yardımcısı: Türkiye’ye yapılan AB yardımları dondurulsun 

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Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan ödemelerin durdurulmasını istedi.

Fotoğraflar: Reuters

‘Artık finanse edilmemeli’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Klöckner “Türkiye’ye aktarılan kaynaklar hukuk devleti ilkelerinin geliştirilmesi için öngörülüyor ancak Türkiye’de şu anda bunun tam aksi oluyor” dedi.

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CDU genel başkan yardımcısı ‘bunun artık finanse edilmemesi gerektiğini’ dile getirdi.

‘Kapıyı çarpmak pek zekice değil’

Türkiye’yle ilişkilerdeki gerginliği “Düşündürücüden de öte” diye niteleyen Klöckner, buna karşın ‘kapıyı çarpmanın ve artık birbiriyle konuşmamanın da pek zekice olmayacağını’ ifade etti.

Altı yılda yaklaşık 4.5 milyar avro

AB üyeliğine hazırlık çerçevesinde Türkiye’ye 2014 ila 2020 yılları arasında 4 milyar 450 milyon avro yardım yapılması öngörülüyor. Şu ana kadar bu ödemelerin sadece ufak bir bölümünün gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

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Merkel’in yardımcısı: Türkiye’ye yapılan AB yardımları dondurulsun 

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan ödemelerin durdurulmasını istedi. ‘Artık finanse edilmemeli’ Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Klöckner “Türkiye’ye aktarılan kaynaklar hukuk devleti ilkelerinin geliştirilmesi için öngörülüyor ancak Türkiye’de şu anda bunun tam aksi oluyor” dedi. CDU genel başkan yardımcısı ‘bunun artık finanse edilmemesi gerektiğini’ dile […]

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