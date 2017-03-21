Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alman hükümetine yönelik Nazi benzetmeleriyle ‘çizgiyi aştığını’ ve artık Almanya’da istenmediğini söyledi.

Bakanların referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesiyle başlayan gerginlik Erdoğan’ın Almanya ve Hollanda’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasıyla sonuçlanmıştı.

Bu ifade ikili ilişkileri bir hayli gererken, Merkel, “Bu provokasyon yarışında yer almaya niyetim yok. Hakaretlerin sonlanması lazım” diye yanıt vermişti. Ancak Erdoğan tartışmayı canlı tutmayı tercih edip, Merkel’e yönelik, “Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel. Sen de şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Almanya’daki kardeşlerime de vekillere de” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e en yakın isimlerden, Merkel’in partisi CDU’nun başkan yardımcısı Volker Bouffier, “Bu kadarı yeter” diye isyan ederek, “Erdoğan ve hükümeti ülkemizde istenmiyor ve bunun artık anlaşılması lazım” dedi.

Bouffier, Alman medyasında çıkan, Erdoğan’ın mart ayında Almanya’da yaşayan Türklerle referandum için bir miting yapmak amacıyla ülkeye gelmeyi planladığına ilişkin habere ilişkinse böyle bir ziyaretin ‘güvenlik riski’ oluşturacağını söyledi: “Bize böyle hakaret eden birisi, onu korumak için çevresine binlerce polis toplayacağımızı sanmasın.”