Merkel’in partisi kararlı: ‘Çifte vatandaşlık’ belli bir kuşaktan sonra kaldırılabilir

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin seçim programı çalışmasında, Türkiye’yle gerilimin ardından Almanya’da yeniden tartışılmaya başlayan ‘çifte vatandaşlık’ uygulamasının elden geçirilmesi öngörüldü.

Sputnik’in Der Spiegel’den aktardığına göre, partinin seçim programına girmesi muhtemel çalışmaya göre belirli bir kuşaktan sonra çifte vatandaşlık uygulamasının kaldırılması istendi.

‘Merkel de sıcak bakıyor’

Türkiye kökenli Almanların doğuştan çifte vatandaşlık hakkı elde eden çocuklarının bu hakkı koruması öngörülürken, torunların iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi düşünülüyor.

Almanya’da yaşamaya odaklananların sadece Alman vatandaşlığını almalarını hedefleyen düzenlemeye Merkel’in de sıcak baktığı belirtildi.

Daha önce CDU üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings de çifte vatandaşlığın iptalini Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması örneğiyle savunmuştu: “Deniz Yücel olayı, çifte vatandaşlığın çifte vatandaşları Erdoğan rejiminden etkili biçimde koruyamadığını da gösterdi.”