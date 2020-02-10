‘Merkel’in halefi’ istifa etti

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel başkanlığından istifa ettiğini ve önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde başbakanlığa aday olmayacağını duyurdu.

Karrenbauer, açıklaması sırasında. Fotoğraflar: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, partiden yapılan açıklamada Kramp-Karrenbauer’in parti merkez yönetim kurulunda yaptığı konuşmada ‘parti içindeki bazı kesimlerin AfD ve Sol Parti ile açıklığa kavuşmamış ilişkileri bulunduğunu’ söylediği ve bu iki partiyle işbirliğine net bir şekilde karşı olduğunu kaydettiği belirtildi.

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Kramp-Karrenbauer ve Angela Merkel (Arşiv).

Kramp-Karrenbauer, merkez yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da, CDU’da liderlikle ilgili yaşanan belirsizliği istifa kararına gerekçe olarak gösterdi. Ancak Almanya’nın güçlü bir CDU’ya ihtiyacı olduğu dönemde parti başkanlığından ve başbakanlıktan ayrılmanın partiyi zayıflatacağına işaret eden Kramp-Karrenbauer, bu nedenle yeni bir başbakan adayı belirleninceye kadar genel başkanlığı sürdüreceğini ifade etti.