Merkel’in Erdoğan’ı daveti resmi değilmiş, erken seçimden önce konuşulmuş

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Almanya ziyaretinde Başbakan Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı davet ettiği yönündeki sözlerinin yalanlanmasına açıklık getirdi. Sözlerini tekzip eden Çavuşoğlu, resmi davet olmadığını, konunun da erken seçim tarihinden önce konuşulduğunu söyledi.

Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Angela Merkel’in, “Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’ya bekliyoruz” diyerek 24 Haziran sonrasında davette bulunduğunu öne sürmüştü.

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Merkel’in davetiyle ilgili Almanya medyasında herhangi bir haber yer almazken, Diken’in ulaştığı resmi medya kuruluşları ve Merkel’in konuşmasını izleyen muhabirler de konuşma sırasında davete ilişkin bir şey duymadıklarını söylemişti.

Alman hükümet kaynaklarıysa kısa süre sonra Çavuşoğlu’nu yalanlamış, Merkel tarafından Erdoğan’a iletilen resmi davet olmadığını açıklamıştı.

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AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, konuya dair yeni bir açıklama yaptı. Resmi davet olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu konunun da seçim tarihinin erkene alınmasından önce konuşulduğunu söyleyerek dünkü sözlerini tekzip etmiş oldu.

Çavuşoğlu açıklamasında şöyle dedi: “Olayın özü ne? Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmelerinde hem (Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter) Steinmeier ile hem Merkel ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti görüşüldü ve Almanya’ya beklediklerini de söylediler. O zaman daha seçim kararı çıkmamıştı… Kendisi (Merkel) de dedi ki; ‘Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini planlayacağız, sayın cumhurbaşkanını bekliyoruz.’ Ama resmi davet demedi. Dolayısıyla daha önce konuşulan konunun devamıdır. Bu da son derece doğaldır. Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz demesi de bir başbakan için gayet doğaldır.”