Merkel’in desteklediği sosyal demokrat aday Steinmeier, Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı

Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı sosyal demokrat aday Frank-Walter Steinmeier oldu.

Deutche Welle’nin haberine göre, Frank Walter Steinmeier, bin 253 üyenin katıldığı ilk tur oylamada 931 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti’nin ortak adayı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Sol Parti’nin desteklediği yoksulluk konusundaki araştırmalarıyla tanınan Christoph Butterwegge, sağ popülist Almanya için Alternatif’in adayı Albrecht Glaser, Özgür Seçmenler’in adayı Alexanden Hold ve Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn olmak üzere toplam beş aday yarıştı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel Steinmeier’in cumhurbaşkanı adayı seçilmesini kendisine ‘veda armağanı’ olarak yorumladı.

Almanya Başbakanı Merkel, “O herhangi bir sosyal demokrat değil, Almanya’yı iyi temsil edeceğine güvendiğim bir sosyal demokrat” dedi.

Almanya’nın 12’nci Cumhurbaşkanı Steinmeier 19 Mart’ta göreve başlayacak.