Merkel’e göre Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’ üzücü: Bu tür açıklamalar son bulmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘üzücü’ diye niteleyerek, bu tür açıklamalara son verilmesini istedi.

Parlamentoda konuşan Merkel, Türkiye’nin önemli bir ortak olduğunu belirterek, “Ancak Nazi karşılaştırması üzücü” dedi.

Almanya-Türkiye ilişkilerini kendi değerleri temelinde geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Merkel, “Türkiye’nin iç çatışmalarının Almanya’ya taşmaması için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz” dedi.

Merkel, ‘Nazi benzetmesi’nin sonlandırılmasını talep ederken, Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in de bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Merkel, Erdoğan’a daha önce “Bu tür benzetmelerin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” yanıt vermişti diye.

Toplantı iptallerinden ‘Nazi’ gerginliğine

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumu için Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yapmak istediği referandum toplantılarına izin verilmemişti.

Türkiye’den en sert tepkiyi Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”