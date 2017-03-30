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Merkel’den Türkiye’ye ‘mülteci övgüsü’: Son dönemde eleştiriyoruz ama çok şey yaptılar

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci krizi üzerinden Avrupa’yı eleştirirken Türkiye’yi övdü: “Türkiye’yi son günlerde eleştirsek de, Türkiye 3 milyon mülteci için çok şey yaptı.”

Fotoğraf: Reuters

Malta’da Avrupa Muhafazakarlar Toplantısı’nda söz alan Merkel, Suriye’deki iç savaş sonrasındaki mülteci krizine Avrupa’nın ilk etapta ilgisiz kaldığını ve görmezden geldiğini savundu: “Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyelim. Bu Türkiye’nin, Ürdün’ün ve Lübnan’ın sorumluluğu mu diyelim. Gerçek şu ki, mülteci kamplarının finanse edilmesi söz konusu olduğunda, görmezden geldik. Bu nedenle acil insani durum oluştu ve sonrasında mültecileri aldık. Çünkü, yapmamız gereken sorumluklarımızı yerine getirmedik, bunu yerine getirmek için mültecileri aldık ve bu doğru bir karardı.”

Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasını savunan Merkel, “Türkiye’yi son günlerde eleştirsek de, Türkiye 3 milyon mülteci için çok şey yaptı. Avrupa’nın Türkiye’yi bu konuda desteklemesi de doğru bir tavırdır” dedi.

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